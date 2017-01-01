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В Госгеокадастре Закарпатья отрицают задержание начальника

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В рабочих кабинетах руководителя управления и его заместителя прошли обыски, но никакие деньги не изымались.
В ГПУ заявляли, что чиновники погорели на взятке в 200 тысяч доллвров (архив)
В ГПУ заявляли, что чиновники погорели на взятке в 200 тысяч доллвров (архив)
Юрий Луценко / Facebook

В Главном управлении Госгеокадастра в Закарпатской области опровергают информацию Генпрокуратуры о задержании начальника главного управления и его заместителя за взяточничество. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в юридической службе управления в среду, 2 мая.

На данный момент никто не задержан, все сотрудники главного управления находятся на своих рабочих местах, сказал собеседник издания.

По его словам, в рабочих кабинетах руководителя управления и его заместителя прошли обыски, но денежные средства при этом, по словам юристов, не изымались.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о задержании руководителя Государственного геокадастра в Закарпатской области, а также его заместителя на взятке в размере 200 тысяч долларов.

 

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Теги: Генпрокуратура, взятка, ГПУ, Ужгород, земельный кадастр, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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