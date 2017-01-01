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Украина призвала ЕС ввести санкции против окружения Путина

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Речь идет о так называемом европейском санкционном "списке Магнитского", к введению которого недавно призвала часть европарламентариев.
Украина призывает ЕС ввести персональные санкции против РФ
Украина призывает ЕС ввести персональные санкции против РФ

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий призвал Евросоюз ввести персональные санкции против близкого окружения президента России Владимира Путина. Об этом он сказал на международной конференции в Европарламенте "Цена российской агрессии в Украине: свидетельство похищений, пыток и убийств", сообщает в среду, 2 мая Укринформ.

Дипломат пояснил, что речь идет о так называемом европейском санкционном "списке Магнитского", к введению которого недавно призвала часть европарламентариев.

"Украина убеждена, что имеющиеся санкции против России создают необходимое давление для того, чтобы убедить нашего великого соседа в том, что ценности – не в том, чтобы иметь большую территорию за счет тысяч смертей украинцев. Мы глубоко убеждены, что масштабные нарушения прав человека против граждан Украины, включая похищения, пытки убийства, незаконные заключения на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, должны иметь последствия в решениях Евросоюза", - сказал он.

Как сообщалось, в этот же день в Британии приняли "поправку Магнитского". Ранее Эстония запретила въезд фигурантам "списка Магнитского".

 

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Теги: Россия, ЕС, санкции, список Магнитского
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Источник: korrespondent.net

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