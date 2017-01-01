В Одессе произошли стычки: задержаны трое

Митинг антимайдановцев на Куликовом поле уже завершился. Всего в нем приняли участие около двухсот человек.

В Одессе у входа на Куликово поле, где проходила акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года, произошла потасовка между идеологическими противниками. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

По его словам, полиция задержала троих участников столкновения и доставила их в райотдел.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нанесении легких телесных повреждений (ст.125 УК Украины).

В свою очередь ЛИГА.net сообщает, что в стычках участвовали сторонники антимайдана и проукраинские одесситы.

"Традиционно куликовцы попытались прогнать экс-руководителя Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко и одного из его соратников. Стороны разделила полиция коммуникации. При этом сотрудникам полиции антимайдановцы пояснили, что Стерненко и другие проукраинские одесситы провоцируют их своим видом", – пишет издание.

Митинг антимайдановцев на Куликовом поле уже завершился. Всего в нем приняли участие около двухсот человек. В среднем через рамки на Куликовом поле по оценкам полиции прошло около двух тысяч: как участников митинга, так и представителей проукраинских организаций.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе более двух тысяч силовиков обеспечивают охрану общественного порядка. Приняты меры безопасности возле мест, где проходят памятные мероприятия.

Напомним, 2 мая 2014 года в ходе столкновений в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

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