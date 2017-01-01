"Пророссийски настроены". В Украину не пустили журналистов

Журналисты из Италии, Чехии и России ехали освещать события 2 мая в Одессе. Поскольку они неправдоподобно освещали происходившие в Украине события, их не пропустили в страну.

Пограничники не пустили в Украину журналистов из Италии, Чехии и России dpsu.gov.ua

Госпогранслужба не пропустила в Украину "пророссийски настроенных" журналистов из Италии, Чехии и России, которые ехали освещать события 2 мая в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным ведомства, граждан Италии и Чехии не пропустили через границу на основании информации от правоохранительных органов о том, что они неправдоподобно освещали происходившие в Украине события.

"Гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении Оплот TV. В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на востоке Украины", - сообщили в ГПСУ.

В ведомстве сообщили, что гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию и ложно освещал события в Украине.

Гражданина России же украинские пограничники не пропустили в страну по результатам беседы. Он якобы не смог подтвердить цель своей поездки.

В ГПСУ сообщили, что россиянин прибыл с двумя детьми как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, "а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства".

Ранее сообщалось, что специальные разрешения на въезд в аннексированный Крым за период с 2015 года по первый квартал 2018 года получили 106 иностранных журналистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet