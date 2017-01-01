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В апреле 26 судов нарушили запрет на посещение Крыма

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Грузовые корабли осуществили 66 заходов в порты и терминалы Севастополя, Феодосии и Керчи. Все они были под флагами Российской Федерации.
В Крыму насчитали 26 судов-нарушителей
В Крыму насчитали 26 судов-нарушителей
mtot.gov.ua

В апреле 2018 года 26 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"С 1 по 30 апреля в порты оккупированного Крыма зафиксировано заходы 26 грузовых судов-нарушителей. Все суда были под флагом Российской Федерации. Всего этими судами осуществлено 66 заходов в порты Севастополя, Феодосии и Керчи", - говорится сообщении.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки кораблей, зафиксировано 18 судов под флагами Российской Федерации.

Напомним, в марте в порты Крыма незаконно зашли 19 кораблей

Также в январе за месяц в порты Крыма зашли 19 судов-нарушителей.

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Теги: Крым, судно, флот, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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