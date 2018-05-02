Переключиться на мобильную версию

В Ивано-Франковске силой сгоняют школьников на церковный съезд

Комментариев: 2
На мероприятии, которое запланировано на 5 мая, должны присутствовать и медицинские работники.
Мэр Ивано-Франковска пытается заставить учеников и медицинских работников принять участие в религиозном мероприятии
Мэр Ивано-Франковска пытается заставить учеников и медицинских работников принять участие в религиозном мероприятии
firtka.if.ua

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается заставить учеников и медицинских работников принять участие в религиозном мероприятии Украинской греко-католической церкви. Об этом в среду, 2 мая, сообщает местный портал Заборона.

Так, согласно распоряжению, опубликованном на официальном сайте города, департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета должен 5 мая 2018 организовать участие выпускников 11 классов в ХХІІІ евхаристическом съезде учащейся молодежи Вы - свет мира, а полиция города - обеспечить безопасность движения в село Погоня, где состоится празднование.

Кроме учеников, в паломничестве должны принять участие медицинские работники. Свое распоряжение мэр обосновывает договором между исполнительным комитетом Ивано-Франковской совета и местной архиепархии УГКЦ, который чиновники подписали еще в 2003 году.

Ранее сообщалось, что студентов НПУ имени Н.П. Драгоманова во время учебного процесса отправили во Владимирский кафедральный собор на молебен.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: религия, церковь, Ивано-Франковск, школьники, съезд, УГКЦ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Дніпро    02.05.2018, 18:56
Оценка:  -2
Дніпро
Як це по московські...)))
Мапасяня    02.05.2018, 18:51
Оценка:  0
Мапасяня
Ну уж лучше греко-католической чем православной. Хотя и греко-католическая почти православная, так что не особо.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь