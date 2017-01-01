В крови участника смертельного ДТП с блогером нашли алкоголь

На данный момент водитель находится в изоляторе временного содержания. Скоро ему будут избирать меру пресечения.

В крови участника аварии в Харьковской области, в которой погиб стритрейсер и блогер Андрей Василенко, нашли алкоголь. Об этом говорится в сюжете ТСН от среды, 2 мая.

Сколько именно промилле обнаружено, правоохранители не озвучивают.

Задержанный водитель находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему будут избирать меру пресечения.

Как известно, на месте аварии водитель внедорожника показывал удостоверение милиционера. В полиции заявили, что он у них не работает. Правоохранительные органы начали расследование в отношении документов, которые предъявлял водитель.

По данным СМИ, мужчина - преподаватель Института питания и торговли.

Состояние здоровья девушки-пассажирки, которая выжила в этой аварии, стабильное. У нее многочисленные травмы, но угрозы жизни нет.

Напомним, 1 мая в Харьковской области, в районе села Кутузовка по дороге на Старый Салтов, в результате столкновения Toyota Land Cruiser и Chevrolet Corvette погиб автоблогер Андрей Василенко, более известный как автомобильный блогер с ником amigo_s_.

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