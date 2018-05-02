"Плата за безвиз": украинцам придется платить, но не много

Раз в три года жители "безвизовых стран" должны будут проходить электронную авторизацию, стоимось которой составит семь евро. Также надо будет заполнить форму, содержащую ряд вопросов.

Раз в три года необходимо будет пройти авторизацию, стоимость которой будет составлять 7 евро

ЕС хочет изменить правила въезда и теперь за пользование безвизом придется платить 7 евро. Об этом в среду, 2 марта, сообщает Европейская правда.

Такие нововведения содержатся в законопроекте ЕС о системе контроля на границах.

Изменений будет сразу несколько, и для нас самым заметным и наиболее значимым будет одно из них: для тех иностранцев, которые сейчас ездят в ЕС по безвизу, будет запущена система по названием ETIAS – European travel information and authorisation system, в переводе – "Европейская система авторизации и информации о путешествии".

По этому проекту, граждане "безвизовых стран" для поездки в ЕС будут обязаны проходить платную "авторизацию" – передавать в ЕС свои данные.

Обработка заявки будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года. Платить нужно не за поездку, а за авторизацию, а действует она три года. Детям до 12 лет можно будет пройти авторизацию без уплаты сбора в 7 евро.

Также надо будет заполнить форму, похожую на визовую анкету, но только в электронной, а не в бумажной версии. Там будут стандартные графы: имя, паспортные данные. Будут спрашивать даже некоторые анкетные данные, которые ранее посольство не интересовали – к примеру, уровень вашего образования. Зато главных "проблемных вопросов", в частности о доходе в анкете не будет.

Зато в анкете будут принципиально новые вопросы вроде таких: не бывали ли вы в странах повышенного террористического риска; не посещали ли стран, где бушуют специфические эпидемии (ЕС будет обновлять этот список); или не совершали ли вы уголовных правонарушений за последние 10 лет, и если да – то в какой стране.

Работа над внедрением ETIAS длится уже несколько лет и изрядно затянулась, но сейчас она – на заключительной стадии. В апреле Европарламент и Совет ЕС достигли согласия относительно всех параметров системы, осталось принять официальное решение, разработать систему и запустить ее.

Когда именно система начнет действовать, пока неизвестно. Нынешние планы – запустить систему с 2021 года, да и то лишь частично, только в аэропортах и морских портах.

Как сообщалось, в 2017 году из Украины выехали более миллиона граждан. Напомним, украинцы стали реже пользоваться безвизом. В феврале количество украинцев, которые пересекли границу по безвизу, уменьшилось на 15%.

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