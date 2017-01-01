В центре Одессы задержали мужчину с гранатой

Мужчина находился рядом с колонной марша Украинского порядка. В полиции подозревают, что он мог атаковать активистов.

В Одессе сотрудники полиции обнаружила гранату в сумке у мужчины, который находился возле колонны марша Украинского порядка – на улице Жуковского. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 2 мая.

"Был обнаружен мужчина, который находился на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны марша Украинского порядка. В ходе проверки указанного лица, с целью установления его личности и поверхностного осмотра, у него была обнаружена сумка черного цвета, в которой находился предмет, внешне похожий на гранату", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник задержан, его личность устанавливается.

"Одной из версий действий задержанного есть совершение в отношении участников марша противоправных действий", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла стычка между сторонниками антимайдана и проукраинскими горожанами. Полиция задержала троих человек.

Напомним, 2 мая 2014 года в ходе столкновений в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

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