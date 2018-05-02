В Днепре радикалам из С14 запретили делать граффити дивизии Галичина
В Днепре из-за надписи Дивизия Галичина произошел конфликт между жителями одного из домов по проспекту Мира и активистами праворадикальной организации С14. Об этом в среду, 2 мая, пишет Радио Свобода со ссылкой на областную полицию.
По словам местных жителей, они были возмущены тем, что вблизи их дома в конце апреля неизвестные им лица создали граффити в честь дивизии Галичина. Один из жильцов дома зарисовал надпись. Когда представители С14 пришли ее восстановить, возникла конфликтная ситуация с потасовкой.
Как сообщили в областной полиции, двух активистов С14 пригласили в районный отдел полиции, где установили их личности, провели профилактическую беседу о нарушениях общественного порядка и правил благоустройства города. Сведения о событии внесли в журнал единого учета.
В С14 подтвердили, что граффити было создано их активистами, а члены и сторонники организации пытались его восстановить. Там не отрицают, что на месте происшествия произошла потасовка, но отмечают, что спровоцировали ее "нетрезвые жители".
"Мы нарисовали граффити в честь дивизии Галичина. На следующий день на этом граффити появились серпы с молотами и звезды, затем граффити было полностью закрашено. Когда мы пришли его восстановить, к нам начали приставать люди в нетрезвом состоянии, пытались нам мешать, вызвали полицию. Когда прибыла полиция, мы сразу подали заявление, что люди находятся в нетрезвом состоянии в общественном месте... Полиция никого не задержала, кроме двух активистов С14", - рассказал активист.
Ранее в Киеве радикалы из С14 напали на российский центр. А 8 января активисты С14 пикетировали Киево-Печерскую лавру.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Или у вас есть сомнения, что СС "Галичина" создана фашистами, управлялась фашистами, вооружалась фашистами?
Это было регулярное воинское формирование войск агрессора, набранное из местных коллаборационистов, предателей.
ЗЫ. Интересно, сколько времени этот пост тут провисит?