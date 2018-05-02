В Днепре радикалам из С14 запретили делать граффити дивизии Галичина

Между активистами праворадикальной организации С14 и жителями дома в Днепре произошел конфликт из-за граффити на одном из домов.

В Днепре из-за надписи Дивизия Галичина произошел конфликт между жителями одного из домов по проспекту Мира и активистами праворадикальной организации С14. Об этом в среду, 2 мая, пишет Радио Свобода со ссылкой на областную полицию.

По словам местных жителей, они были возмущены тем, что вблизи их дома в конце апреля неизвестные им лица создали граффити в честь дивизии Галичина. Один из жильцов дома зарисовал надпись. Когда представители С14 пришли ее восстановить, возникла конфликтная ситуация с потасовкой.

Как сообщили в областной полиции, двух активистов С14 пригласили в районный отдел полиции, где установили их личности, провели профилактическую беседу о нарушениях общественного порядка и правил благоустройства города. Сведения о событии внесли в журнал единого учета.

В С14 подтвердили, что граффити было создано их активистами, а члены и сторонники организации пытались его восстановить. Там не отрицают, что на месте происшествия произошла потасовка, но отмечают, что спровоцировали ее "нетрезвые жители".

"Мы нарисовали граффити в честь дивизии Галичина. На следующий день на этом граффити появились серпы с молотами и звезды, затем граффити было полностью закрашено. Когда мы пришли его восстановить, к нам начали приставать люди в нетрезвом состоянии, пытались нам мешать, вызвали полицию. Когда прибыла полиция, мы сразу подали заявление, что люди находятся в нетрезвом состоянии в общественном месте... Полиция никого не задержала, кроме двух активистов С14", - рассказал активист.

Ранее в Киеве радикалы из С14 напали на российский центр. А 8 января активисты С14 пикетировали Киево-Печерскую лавру.

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