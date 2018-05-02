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В Днепре радикалам из С14 запретили делать граффити дивизии Галичина

Комментариев: 2
Между активистами праворадикальной организации С14 и жителями дома в Днепре произошел конфликт из-за граффити на одном из домов.
В Днепре из-за надписи Дивизия Галичина произошел конфликт между жителями дома и активистами С14
В Днепре из-за надписи Дивизия Галичина произошел конфликт между жителями дома и активистами С14
kp.ua

В Днепре из-за надписи Дивизия Галичина произошел конфликт между жителями одного из домов по проспекту Мира и активистами праворадикальной организации С14. Об этом в среду, 2 мая, пишет Радио Свобода со ссылкой на областную полицию.

По словам местных жителей, они были возмущены тем, что вблизи их дома в конце апреля неизвестные им лица создали граффити в честь дивизии Галичина. Один из жильцов дома зарисовал надпись. Когда представители С14 пришли ее восстановить, возникла конфликтная ситуация с потасовкой.

Как сообщили в областной полиции, двух активистов С14 пригласили в районный отдел полиции, где установили их личности, провели профилактическую беседу о нарушениях общественного порядка и правил благоустройства города. Сведения о событии внесли в журнал единого учета.

В С14 подтвердили, что граффити было создано их активистами, а члены и сторонники организации пытались его восстановить. Там не отрицают, что на месте происшествия произошла потасовка, но отмечают, что спровоцировали ее "нетрезвые жители".

"Мы нарисовали граффити в честь дивизии Галичина. На следующий день на этом граффити появились серпы с молотами и звезды, затем граффити было полностью закрашено. Когда мы пришли его восстановить, к нам начали приставать люди в нетрезвом состоянии, пытались нам мешать, вызвали полицию. Когда прибыла полиция, мы сразу подали заявление, что люди находятся в нетрезвом состоянии в общественном месте... Полиция никого не задержала, кроме двух активистов С14", - рассказал активист.

Ранее в Киеве радикалы из С14 напали на российский центр. А 8 января активисты С14 пикетировали Киево-Печерскую лавру

 

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Теги: конфликт, Днепр, полиция, граффити, активисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Джон_Сноу    02.05.2018, 20:12
Оценка:  -2
Джон_Сноу
Молодцы днепропетровцы, дали отпор фашистко-коллаборационисткой нечисти!

Или у вас есть сомнения, что СС "Галичина" создана фашистами, управлялась фашистами, вооружалась фашистами?

Это было регулярное воинское формирование войск агрессора, набранное из местных коллаборационистов, предателей.
Конфузий    02.05.2018, 20:15
Оценка:  0
Конфузий
Норнбергский трибунал не признал их колаборационистами несмотря на неоднократные требования со стороны СССР. А сейчас кому-то нужно разжечь очередной очаг конфликта. Угадай кому?
Конфузий    02.05.2018, 19:53
Оценка:  -1
Конфузий
Эдуард Ходос в своих видеообращениях прямо говорит, что эта группировка финансируется днепропетровским отделением тоталитарной секты Хабад Любавич.

ЗЫ. Интересно, сколько времени этот пост тут провисит?
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