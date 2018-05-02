Марш был призван продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны, заявили организаторы.

Около тысячи человек приняли участие в акции националистов в Одессе под назанием Марш украиснкого порядка. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 2 мая.

В марше участвовали представители Национального корпуса, ВО Свобода, Правого сектора и проукраинские одесситы.

Марш стартовал от памятника имени Шевченко в одноименном парке. Участники акции скандировали традиционные националистические лозунги: "Украина – превыше всего!", "Слава нации – смерть врагам" и другие.

Согласно заявлениям организаторов марша, данное мероприятие призвано продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе состоялся Марш украинского порядка

Ранее сотрудники полиции задержали в центре Одессы мужчину с гранатой. Инцидент произошел на улице Жуковскго, по которой должны были пройти националисты.

Также в Одессе произошла стычка между сторонниками антимайдана и проукраинскими горожанами. Полицейские задержали три человека.

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