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В Одессе состоялся Марш украинского порядка

Комментариев: 3
Марш был призван продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны, заявили организаторы.

Около тысячи человек приняли участие в акции националистов в Одессе под назанием Марш украиснкого порядка. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 2 мая.

В марше участвовали представители Национального корпуса, ВО Свобода, Правого сектора и проукраинские одесситы.

Марш стартовал от памятника имени Шевченко в одноименном парке. Участники акции скандировали традиционные националистические лозунги: "Украина – превыше всего!", "Слава нации – смерть врагам" и другие.

Согласно заявлениям организаторов марша, данное мероприятие призвано продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе состоялся Марш украинского порядка

Ранее сотрудники полиции задержали в центре Одессы мужчину с гранатой. Инцидент произошел на улице Жуковскго, по которой должны были пройти националисты.

Также в Одессе произошла стычка между сторонниками антимайдана и проукраинскими горожанами. Полицейские задержали три человека.

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Теги: Одесса, марш, полиция, националисты, 2 мая в Одессе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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andromeda330    02.05.2018, 20:52
Оценка:  +5
andromeda330
Марш ублюдков.
Майдановець    02.05.2018, 21:12
Оценка:  -5
Майдановець
Истерикой и пеной у рта путиноида доволен. Слава Украине! Смерть ворогам!
adios    02.05.2018, 21:21
Оценка:  +2
adios
осталось обрадоваться новым платежкам за электричество )))
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