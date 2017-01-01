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На Волыни спасли военного, пытавшегося повеситься – СМИ

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Мужчину каретой скорой доставили в Рожищенскую больницу. Он без сознания и под наблюдением врачей.
Мужчину оперативно доставили в больницу
Мужчину оперативно доставили в больницу
Постфактум

В селе Навоз Рожищенского района Волынской области пытался покончить жизнь самоубийством 40-летний боец АТО. Инцидент произошел вечером во вторник, 1 мая, сообщает местное издание Волынь24 со ссылкой на собственные источники.

"Сорокалетнего мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины в одной из первых волн. На Луганщине он познакомился с женщиной, которую забрал на Волынь", – пишет издание.

Во вторник вечером, когда женщина не вернулась с рабочей смены, мужчина сделал петлю и повесился на лестнице. Самоубийцу случайно нашла мать, которая успела перерезать веревку и спасла сына от смерти.

"Мужчину каретой скорой доставили в райцентр. Сейчас он в Рожищенской больницы без сознания и под наблюдением врачей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что больше тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством из-за психологических травм.

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Теги: самоубийство, волынь, мужчина, военный, самоубийца, Волынская область, ВСУ, АТО, новости АТО
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Источник: korrespondent.net

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