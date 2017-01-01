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На Прикарпатье погиб турист из Польши

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Разряд молнии попал в 33-летнего гражданина Польши, когда тот был на байдарке посреди реки Прут.

На Прикарпатье молния убила 33-летнего туриста из Польши. Об этом говорится в сюжете ТСН от среды, 2 мая.

Погибший вместе с земляками сплавлялся на байдарках Прутом. Друзья видели, как разряд молнии попал в мужчину, когда тот был посреди реки.

Спасатели удивляются, как опытные путешественники проигнорировали элементарные правила безопасности.

Напомним, ранее в Карпатах во время восхождения на Говерлу погиб турист из Хорватии.

 

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Теги: Польша, видео, молния, Прикарпатье, турист
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Источник: korrespondent.net

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