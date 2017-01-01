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Штат Нью-Йорк признал Голодомор в Украине геноцидом

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Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85 годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинцев
Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинцев

В США в штате Нью-Йорк приняли резолюцию о признании Голодомора в Украине. Об этом в среду, 2 мая, сообщило посольство Украины в США в соцсети Facebook.

"Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Напомним, в марте американский штат Массачусетс признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

 

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Теги: Голодомор, геноцид, Голодомор 1932-1933, резолюция, геноцид українців
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Источник: korrespondent.net

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