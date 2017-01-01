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Избиение Найема: второй подозреваемый отправлен под домашний арест

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Суд на два месяца отправил под домашний арест второго подозреваемого по делу о нападении на депутата Ахмеда-Абубакаровича Саитова.
30 апреля в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
30 апреля в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
Олег Федонюк/Facebook


Шевченковский районный суд Киева в среду, 2 мая, отправил под домашний арест до 30 июня второго подозреваемого по делу о нападении на народного депутата Мустафу Найема, сообщает РБК-Украина.

Так, суд на два месяца отправил под домашний арест Ахмеда-Абубакаровича Саитова.

Прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога в связи с тем, что уголовное правонарушение связано с применением насилия.

На сегодня также запланировано судебное заседание по избранию меры пресечения для третьего подозреваемого по делу – Умолта Темербулатова.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест до 30 июня подозреваемого в нападении на Найема Магомеда-Салиха Саитова.

На данный момент полиция объявила в розыск еще одного подозреваемого по делу о нападении на депутата – Магомеда-Амина Саитова.

Найем заявил, что его избили дважды

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева народный депутат Мустафа Найем получил телесные повреждения.

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Теги: суд, избиение, домашний арест, Мустафа Найем, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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