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На Донбассе сократят количество блокпостов

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Командование ООС решило оптимизировать систему блокпостов на Донбассе. Их количество будет пересмотрено, также изменится режим работы.
Один из блокпостов в Луганской области
Один из блокпостов в Луганской области
Корреспондент.net
 
Формат работы системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях будет изменен в рамках проведения на востоке Украины Операции объединенных сил (ООС). Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, передает Интерфакс-Украина.
 
Пересмот формата работы блокпостов направлен, прежде всего, на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контролях, которые фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности.
 
"Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС", – отметил замглавы Нацполиции.
 
Вместе с тем, по его словам, функции полиции в зоне проведения операции Объединенных сил остаются неизменными. Кроме того, продолжатся мероприятия полиции по недопущению попадания на подконтрольную Украине территорию лиц, которые намерены дестабилизировать ситуацию, или тех, кто причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.

В Донецкой области на блокпосту задержали мужчину с гранатами
 
Напомним, с 30 апреля на Донбассе началась Операция объединенных сил, в состав которых входят и органы Нацполиции.

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Теги: полиция, донбасс, блокпост, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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