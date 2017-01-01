Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на Найема

Шевченковский райсуд Киева запретил Умолту Темербулатову покидать место его проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.

Шевченковский районный суд Киева в ходе заседание по делу о нападении на Мустафу Найема избрал меру пресечения для третьего подозреваемого в виде ночного домашнего ареста до 30 июня, сообщает РБК-Украина

Так, суд запретил Умолту Темербулатову покидать место его проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.

Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева. В ходе расследования полиция задержала троих участников конфликта, еще одному злоумышленнику удалось скрыться.

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