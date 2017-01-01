Переключиться на мобильную версию

Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на Найема

Комментариев: 0
Шевченковский райсуд Киева запретил Умолту Темербулатову покидать место его проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.
Нардепа Мустафу Найема избили в центре Киева
Нардепа Мустафу Найема избили в центре Киева
censor.net.ua
 
Шевченковский районный суд Киева в ходе заседание по делу о нападении на Мустафу Найема избрал меру пресечения для третьего подозреваемого в виде ночного домашнего ареста до 30 июня, сообщает РБК-Украина
 
Так, суд запретил Умолту Темербулатову покидать место его проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев. 
 
Ранее 2 мая в ходе судебных заседаний была избрана мера пресечения для двух подозреваемых по делу о нападении на нардепа.

Нападение на Найема: подробности и реакция сети
 
Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева. В ходе расследования полиция задержала троих участников конфликта, еще одному злоумышленнику удалось скрыться. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, избиение, домашний арест, Мустафа Найем
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь