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Порошенко наградил Турчинова орденом

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Секретарь СНБО Александр Турчинов награжден за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины.
Порошенко подписал указ о награждении Турчинова
Порошенко подписал указ о награждении Турчинова
Адміністрація президента України
 
Президент Петр Порошенко наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 2 мая.
 
"За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения", – говорится в указе. 
 
Также орденом За заслуги І степени награжден генеральный директор Киевского конструкторского бюро Луч Олег Коростелев и орденом За заслуги ІІ степени – и. о. генерального директора Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

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Теги: Турчинов, орден, Порошенко, награда
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Источник: korrespondent.net

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