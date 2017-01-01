США требуют от России освободить украинца Балуха

Неприемлемо, что Россия заключает гражданина Украины за поднятие украинского флага в Крыму и лишает его медицинской помощи, заявили в Госдепе.

Государственный департамент США требует, чтобы российские власти в аннексированном Крыму освободили удерживаемого под стражей украинца Владимира Балуха, который голодает уже почти 45 дней. Об этом заявила в четверг, 3 мая, официальный представитель Госдепа Хизер Ноерт в Twitter.

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политзаключенного Владимира Балуха, который в течение 43 дней голодает. Неприемлемо, что Россия заключает гражданина Украины за поднятие украинского флага в Крыму и лишает его медицинской помощи", - написала она в микроблоге.

Напомним, 1 мая стало известно, что осужденный в аннексированном Россией Крыму украинец Владимир Балух придерживается голодовки 43 дня и не планирует ее прекращать.

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