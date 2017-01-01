Пропавший под Широкино военный перешел к сепаратистам

Военнослужащий ВСУ самовольно покинул боевую позицию и сбежал к сепаратистам. Причиной такого поступка стали долги в несколько десятков тысяч гривен.

По данным разведки, дезертир готовится к интервью censor.net.ua

В районе населенного пункта Широкино, недалеко Мариуполя (Донецкая область), было обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил.

Вскоре его обнаружили на оккупированной сепаратистами территории Донбасса, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

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“Военнослужащий самовольно покинул боевую позицию. Воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез с поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения. Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен“, - говорится в сообщении.

По данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск сейчас проводят “подготовку“ и заставляют указанного украинского военнослужащего к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты.

В свою очередь командование Объединенных сил подчеркивает на необратимости наказания.

Напомним, 1 мая пресс-центре ООС сообщили, что в районе населенного пункта Широкино, неподалеку Мариуполя, по завершению вражеского обстрела из артиллерии обнаружено отсутствие одного военнослужащего.

Ранее, в январе, в Запорожье СБУ задержала дезертира, который планировал перейти в Вооруженных сил РФ.