В Южноукраинске служебная собака нашла девочку: ребенок хотел покончить с собой

Девочка оставила родителям предсмертную записку и ушла из дома.

В Южноукраинске Николаевской области сотрудник Нацгрвардии-кинолог вместе со служебной собакой за 40 минут нашли пропавшую 12-летнюю девочку, которая намеревалась совершить суицид. Об этом в среду, 2 мая, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

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Девочка ушла из дома 1 мая в 18:00. Родители обнаружили записку от дочери, в которой было указано, что ребенок намеревался совершить суицид. В поисках принял участие внештатный кинолог – старший прапорщик Роман Бочкарев.

Вместе с овчаркой по кличке Азарт, они приступили к поискам в городе Южноукраинск в 01:30. Собака взяла след, и уже через 40 минут ребенок был обнаружен целым и невредимым и возвращен родителям.

Напомним, 3 апреля в Краматорске служебная собака по кличке Гера нашла пропавшего ребенка.