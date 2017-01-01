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В Южноукраинске служебная собака нашла девочку: ребенок хотел покончить с собой

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Девочка оставила родителям предсмертную записку и ушла из дома.
Роман Бочкарев и его собака Азарт
Роман Бочкарев и его собака Азарт
ngu.gov.ua

В Южноукраинске Николаевской области сотрудник Нацгрвардии-кинолог вместе со служебной собакой за 40 минут нашли пропавшую 12-летнюю девочку, которая намеревалась совершить суицид. Об этом в среду, 2 мая, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

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Девочка ушла из дома 1 мая в 18:00. Родители обнаружили записку от дочери, в которой было указано, что ребенок намеревался совершить суицид. В поисках принял участие внештатный кинолог – старший прапорщик Роман Бочкарев.

Вместе с овчаркой по кличке Азарт, они приступили к поискам в городе Южноукраинск в 01:30. Собака взяла след, и уже через 40 минут ребенок был обнаружен целым и невредимым и возвращен родителям.

Напомним, 3 апреля в Краматорске служебная собака по кличке Гера нашла пропавшего ребенка. 

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Теги: Николаевская область, Южноукраинск, кинолог, собака, спасение, ребенок, Нацгвардия
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