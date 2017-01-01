На донецком бизнес-центре Ахметова сделали надпись ДНР

В 2014 там было написано МИР.

В центре города Донецк, который пока не подконтролен украинским властям, вечером 2 мая на фасаде бизнес-центра Пушкинский появилась надпись ДНР.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, передают Новости Донбасса.

Надпись была создана с помощью зажженного света в окнах здания.

В соцсетях пользователи делятся фото скриншот

В мае 2014 года на фасаде этого бизнес-центра была сделана надпись МИР.

В 2014 году жители города надеялись сохранить мир scm.com.ua

Читай также: Жители Донбасса устроили протесты из-за убийства мужчины боевиком ДНР

БЦ Пушкинский принадлежит группе СКМ бизнесмена Рината Ахметова. После оккупации региона российскими гибридными войсками группа утратила контроль над своими активами на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Как сообщалось 25 апреля, в Донецке бюджетников заставили выложить бумажный портрет Захарченко.