Переключиться на мобильную версию

Западные социологи определили лидеров будущей избирательной кампании Украины

Комментариев: 4
Согласно опросу, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в новый состав Верховной Рады прошли бы восемь политических партий.
Наибольшее количество голосов избирателей получила бы Батькивщина
Наибольшее количество голосов избирателей получила бы Батькивщина
EPA/UPG

В Верховную Раду Украины следующего созыва могут пройти восемь партий, а первый этап выборов президента имеют все шансы выиграть Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованные на сайте EuToday.net международным исследовательским центром BURI-Украина (TheBelgium-UkraineResearchInstitute).

Так, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в новый состав высшего законодательного органа страны прошли бы восемь политических партий. Наибольшее количество голосов украинских избирателей получила бы партия Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко (12,3%) и партия Блок Петра Порошенко – Солидарность (11,4%).

Читай также: Выборы президента Украины: Коломойский рассказал, кого точно не поддержит

Далее по количеству голосов следуют партия За життя Вадима Рабиновича (7,9%), Гражданская позиция Анатолия Гриценко (7,8%), Оппозиционный блок Юрия Бойко (7,4%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,9%), новый политический проект Слуга народа телезвезды Владимира Зеленского (5,7%) и Объединение Самопомич Андрея Садового (5,3%).

Отметим, что условный блок правых партий (Национальный корпус, Свобода, Правый сектор) получил бы на выборах в Раду только 4,1% голосов.

Как бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду прошли это воскресенье?
Как бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду прошли это воскресенье?

Читай также: Осторожный союз. Какую партию могут создать Гройсман и Парубий

Что же касается выборов президента Украины, наибольшее количество голосов в первом туре получат лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (10,2%) и нынешний глава государства Петр Порошенко (9,7%), а также лидер партии «За життя» Вадим Рабинович (7,6%) и новичок политических рейтингов – лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский (7,2%).

Как бы вы проголосовали, если бы выборы Президента прошли в это воскресенье?
Как бы вы проголосовали, если бы выборы Президента прошли в это воскресенье?

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 19 по 30 марта 2018 года. Общее количество респондентов составило 2028 человек (репрезентативная выборка). Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.

Поделись:
Теги: выборы, опрос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Конфузий    03.05.2018, 11:13
Оценка:  0
Конфузий
Для тех, кто не в курсе. "За життя" - буквальный перевод популярного еврейского тоста "Лехайм". Это первое. А второе - партийные списки - это коррупция в верхних эшелонах власти. Поэтому, если мы с коррупцией действительно боремся, то эти списки нужно ликвидировать.
dsaas    03.05.2018, 11:12
Оценка:  0
dsaas
Рабиновича и Опоблок вообще с политики Украинско гнать нужно, это ведь явные представители контрреволюции желающие затянуть нас обратно в лапы рф
dsaas    03.05.2018, 11:13
Оценка:  0
dsaas
*Украинской
BigpoMoika    03.05.2018, 11:01
Оценка:  +1
BigpoMoika
в на выборах в раду? определитесь неучи
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь