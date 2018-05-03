Западные социологи определили лидеров будущей избирательной кампании Украины

Согласно опросу, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в новый состав Верховной Рады прошли бы восемь политических партий.

В Верховную Раду Украины следующего созыва могут пройти восемь партий, а первый этап выборов президента имеют все шансы выиграть Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованные на сайте EuToday.net международным исследовательским центром BURI-Украина (TheBelgium-UkraineResearchInstitute).

Так, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в новый состав высшего законодательного органа страны прошли бы восемь политических партий. Наибольшее количество голосов украинских избирателей получила бы партия Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко (12,3%) и партия Блок Петра Порошенко – Солидарность (11,4%).

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Далее по количеству голосов следуют партия За життя Вадима Рабиновича (7,9%), Гражданская позиция Анатолия Гриценко (7,8%), Оппозиционный блок Юрия Бойко (7,4%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,9%), новый политический проект Слуга народа телезвезды Владимира Зеленского (5,7%) и Объединение Самопомич Андрея Садового (5,3%).

Отметим, что условный блок правых партий (Национальный корпус, Свобода, Правый сектор) получил бы на выборах в Раду только 4,1% голосов.

Как бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду прошли это воскресенье?

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Что же касается выборов президента Украины, наибольшее количество голосов в первом туре получат лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (10,2%) и нынешний глава государства Петр Порошенко (9,7%), а также лидер партии «За життя» Вадим Рабинович (7,6%) и новичок политических рейтингов – лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский (7,2%).

Как бы вы проголосовали, если бы выборы Президента прошли в это воскресенье?

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 19 по 30 марта 2018 года. Общее количество респондентов составило 2028 человек (репрезентативная выборка). Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.