Порошенко показал сухпайки для военных на Донбассе

В усиленном меню - первые и вторые блюда, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе и .т.п. Также в комплект входит беспламенная грелка для разогрева блюд.

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Разработанное по стандартам НАТО новое меню для военных на Донбассе будет содержать семь различных комплексных рационов на все дни недели. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в четверг, 3 мая.

“Наши военные на Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Теперь, если военнослужащий находится не у полевой кухни, он все равно имеет возможность получить полноценное, качественное и сбалансированное питание “, - отметил Порошенко.

Сухпай ВСУ facebook.com/petroporoshenko

По его словам, в новом “усиленном“ меню первое и второе блюдо, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе и т.п. Кроме того, в комплекте есть специальные реторт-пакеты - беспламенная грелка для разогрева блюд.

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Президент подчеркнул, что новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами. “Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу“, - добавил Порошенко.

Отметим, что ВСУ уже получают сухпайки нового образца., их закупают с прошлого года. В октябре 2017 года Порошенко сам пробовал блюда из этого набора.