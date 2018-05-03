Украина де-факто потеряла независимость - Лавров

Лавров также обвинил Запад в “захвате геополитического пространства". Он считает, что Украину заставили выбирать между Россией и США - “с нами или против нас“.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в Украине произошел “коллапс государственности“, в результате чего страна потеряла независимость. Такое мнение он высказал в итальянскому журналу Panorma.

По мнению главы МИД РФ, за “развал“ Украины несут ответственность западные страны во главе с США, которые, со слов министра, делят народы на “свои“ и “чужие“, поскольку считают весь мир сферой своего влияния.

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“В течение многих лет Киев пытались заставить сделать ложный выбор “с нами или против нас“, между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе, что в конечном итоге привело к коллапсу украинской государственности, никогда и так не отличавшейся крепостью. Итог на сегодня - де-факто потеря независимости, страдания людей, развал народного хозяйства страны, которая имела все возможности стать в Европе одной из наиболее стабильных и экономически крепких“, - цитирует ТАСС российского дипломата.

Лавров сетует и на резкую смену линии блока НАТО - мол, Альянс до Революции достоинства призывал тогдашнего президента Виктора Януковича не применять армию против протестующих, а после “госпереворота“, как РФ называет события 2013-2014 года, в этой организации призывали “незаконно захвативших власть путчистов“ использовать силу против “не согласных с ними регионов“ (очевидно, он говорит о сепаратистских анклавах ЛДНР).

Российский министр утверждает, что политика Запада в этом плане не проукраинская, а антироссийская, что НАТО по ширмой создания в Европе единого пространства мира, безопасности и стабильности якобы практикует “захват геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток“.

Напомним, в феврале Лавров заверил, что Москва не собирается признавать ДНР и ЛНР. А в апреле президент РФ Владимир Путин сказал, что за прошедшие годы Россия решала вопросы оформления границы с соседями “на принципах взаимного уважения“.