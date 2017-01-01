Найем в государственной клинике и не под охраной - брат депутата

Маси Найем спрогнозировал, что дело может быть переквалифицировано.

Брат избитого в центре Киева депутата Маси Найем заявил, что Мустафа находится не под охраной и проходит лечение в государственной клинике.

“Он находится в клинике в Киеве. Это не частная клиника, насколько мне известно. Мустафа не под охраной“, - сказал брат депутата, передает 112 Украина.

Он также заявил, что Мустафе Найему еще не проводили судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния его здоровья. По его словам у депутата воспаление и высокая температура. Врачи якобы запрещают покидать ему больницу.

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Маси Найем спрогнозировал, что дело может быть переквалифицировано.

“Я думаю, что может быть переквалифицировано, но все будет зависеть от того, какое состояние у Мустафы, и от наличия большего количества доказательств. Мои прогнозы, что статья может измениться на “Нанесение тяжких телесных“, - отметил он.

На своей странице в Facebook Маси Найем также прокомментировал арест троих мужчин, которые напали и избили Мустафу. Всем троим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, но с разными условиями.

“Гражданин РФ Саитов Магомед-Салих Арбуевич - подозреваемый по ч.2 ст.296. Его участие в инциденте было в том, что он толкал моего брата, в том числе в спину (на видео это хорошо видно). Относительно причастности его к продолжению драки с другой стороны “Арены“ - следствие еще устанавливает его причастность... Суд принял решение... применить к гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место фактического проживания до 30 июня 2018 года“, - отметил Найем.

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Второй участник конфликта, гражданин Украины Саитов Ахмед Абубакарович, будет под ночным домашним арестом до 30 июня.

“Его участие в инциденте было в том, что он управлял автомобилем Mercedes и вызвал по телефону, вероятно, брата по имени Мага, который нанес тяжкие телесные повреждения моему брату. Именно его действия спровоцировали всю ситуацию, которая произошла 30 апреля“, - объяснил Маси.

Третий задержанный, гражданин РФ Темербулатов Умолт Русланович, также получил домашний арест.

“Его участие в инциденте было в том, что он держал Мустафу за руки, когда его ударили, а также в том, что он продолжил преступные деяния с другой стороны “Арена-Сити“, когда мой брат пытался остановить лицо, нанесшее первый удар, до прибытия полиции“, - написал Маси Найем.

По его словам, четвертого сбежавшего участника Магомеда-Амина Саитова скорее всего объявят в международный розыск, поскольку прокуратура получила разрешение на задержание.

Напомним, 1 мая пресс-секретарь прокуратуры Киева сообщила, что мужчина, который причинил Найему телесные повреждения, покинул территорию Украины через два часа после инцидента.

После, Шевченковское райуправление полиции Киева объявило в розыск Магомеда-Амина Саитова.

Позднее, 2 мая, народный депутат Антон Геращенко рассказал, как бежал нападавший на депутата Магомед-Амин Саитов и заявил, что он в скором времени будет объявлен в международный розыск.