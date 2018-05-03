Правый сектор в Одессе призывал "очистить Украину от жидов"

Представители Правого сектора озвучили откровенно нацистские лозунги. Против "жидов" выступила Татьяна Сойкина.

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В Одессе 2 мая в ходе Марша украинского порядка, организованного партией Свобода, Правым сектором и Национальными дружинами, руководитель местного ПС Татьяна Сойкина призвала очистить город и Украину “от жидов“.

Об этом в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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На видео Сойкина заявила: “Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам! Не олигархии. Слава Украине!“.

“Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?“ - прокомментировал эти высказывания Долинский.

Представитель Правого сектора против жидов 0:00 / 00:20

Главой областного штаба Правого сектора Татьяна Сойкина стала в апреле 2017 года. До того она была бойцом добровольческого корпуса ПС.

Как сообщалось 5 февраля, еврейский Марш живых хотят перенести из Польши в Украину.