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Правый сектор в Одессе призывал "очистить Украину от жидов"

Комментариев: 4
Представители Правого сектора озвучили откровенно нацистские лозунги. Против "жидов" выступила Татьяна Сойкина.
Руководитель одесского ПС Татьяна Сойкина выступила на Марше украинского порядка
Руководитель одесского ПС Татьяна Сойкина выступила на Марше украинского порядка
uc.od.ua

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В Одессе 2 мая в ходе Марша украинского порядка, организованного партией Свобода, Правым сектором и Национальными дружинами, руководитель местного ПС Татьяна Сойкина призвала очистить город и Украину “от жидов“.

Об этом в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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На видео Сойкина заявила: “Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам! Не олигархии. Слава Украине!“.

“Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?“ - прокомментировал эти высказывания Долинский.

Представитель Правого сектора против жидов
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Главой областного штаба Правого сектора Татьяна Сойкина стала в апреле 2017 года. До того она была бойцом добровольческого корпуса ПС.

Как сообщалось 5 февраля, еврейский Марш живых хотят перенести из Польши в Украину.

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Теги: нацизм, радикалы, националисты, Одесса, марш радикалов, евреи, антисемитизм
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Комментариев (5)
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ПейС_ДУК    03.05.2018, 12:54
Оценка:  0
ПейС_ДУК
Глядя на этих правосеков видно, что их предки пережили татаромонгольское иго.
Колишній-східняк    03.05.2018, 12:40
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Іде старий бандерівець по вулиці ві Львові і бачить на заборі якийсь папірець з написом: Бей ж..дов, спасай Россию!
- Гм, гасло гарне. Але мета...
Agoni4    03.05.2018, 12:27
Оценка:  +5
Agoni4
????? РЖУ ДО СЛЕЗ - а ЯРОШ кто по крови ??? Или вы и его в расход пустите ???
LisyonoK    03.05.2018, 12:29
Оценка:  -4
LisyonoK
Причём тут Ярош ? ты чепуха.
Конфузий    03.05.2018, 12:30
Оценка:  -2
Конфузий
Эти все темы раскручивает Хабад Любавич по уже известному сценарию.
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