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В Черновцах стрела крана насквозь пробила маршрутку

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В результате аварии никто не пострадал.
Стрела вышла через первое пассажирское окно
Стрела вышла через первое пассажирское окно
facebook.com/andriy.vovk.33

В Черновцах грузовик-автокран протаранил маршрутку из-за чего стрела крана прошила автобус насквозь. Об этом в Facebook написал журналист Андрей Вовк. 

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Автобус двигался по маршруту Выжница - Черновцы, когда на него выехал автокран. Стрела прошла сквозь автобус через лобовое стекло справа от водителя к первому пассажирскому окну.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. В комментариях отметили, что одитель маршрутки “родился в рубашке“.

Автокран выезжал с обочины
Автокран выезжал с обочины
facebook.com/andriy.vovk.33

Напомним, 30 января возле Ивано-Франковска в селе Хриплин сильный порыв ветра опрокинул башенный кран, который упал на грузовик, перевозивший людей. В результате инцидента два человека погибли.

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Теги: Черновцы, ДТП, автокран, ДТП, маршрутка
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