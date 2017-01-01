В Черновцах стрела крана насквозь пробила маршрутку
В результате аварии никто не пострадал.
В Черновцах грузовик-автокран протаранил маршрутку из-за чего стрела крана прошила автобус насквозь. Об этом в Facebook написал журналист Андрей Вовк.
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Автобус двигался по маршруту Выжница - Черновцы, когда на него выехал автокран. Стрела прошла сквозь автобус через лобовое стекло справа от водителя к первому пассажирскому окну.
Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. В комментариях отметили, что одитель маршрутки “родился в рубашке“.
Напомним, 30 января возле Ивано-Франковска в селе Хриплин сильный порыв ветра опрокинул башенный кран, который упал на грузовик, перевозивший людей. В результате инцидента два человека погибли.