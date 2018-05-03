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В полях под Житомиром выкинули тонны львовского мусора

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То, что мусор незаконно привезен из Львова, подтверждают найденные чеки, квитанции и адреса на упаковках.
В полях под Житомиром выкинули тонны львовского мусора
© zhitomir.life
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  • Незаконную выгрузку мусора сделали в праздничные дни
  • Отходы выгрузили у самого края поля
  • Тонны ТБО теперь должны будут убирать местные жители
  • На упаковках видны львовские адреса
  • Чеки и квитанции также имеют львовскую "прописку"
  • На упаковках от посылок указан адрес получателя - Львов
В полях под Житомиром выкинули тонны львовского мусора
Незаконную выгрузку мусора сделали в праздничные дни
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В Емильчинском районе Житомирской области между населенными пунктами Нараева и Веревка после первомайских долгих выходных жители обнаружили огромную незаконную мусорную свалку.

Об этом сообщает местное издание Житомир life.

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Неподалеку от трассы Васьковичи — Шепетовка местные жители нашли горы мусора, вываленного неизвестными прямо у кромки поля.

“О том, что хлам скорее всего привезен из Львова подтверждают адреса на упаковках, документах и квитанциях, найденных среди мусора“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 18 апреля, возле трассы Киев - Чоп нашли десятки тонн львовского мусора.

Напомним, летом 2017 года на утилизацию львовского мусора выделили 50 миллионов гривен.
 

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Теги: мусор, Львов, Житомирская область, экология
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Комментариев (1)
Конфузий    03.05.2018, 12:56
Оценка:  0
Конфузий
Вот собрать бы это все и выгрузить им на площадь Рынок в пятницу вечером.
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