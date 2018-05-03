То, что мусор незаконно привезен из Львова, подтверждают найденные чеки, квитанции и адреса на упаковках.

В полях под Житомиром выкинули тонны львовского мусора

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В полях под Житомиром выкинули тонны львовского мусора

В Емильчинском районе Житомирской области между населенными пунктами Нараева и Веревка после первомайских долгих выходных жители обнаружили огромную незаконную мусорную свалку.

Об этом сообщает местное издание Житомир life.

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Неподалеку от трассы Васьковичи — Шепетовка местные жители нашли горы мусора, вываленного неизвестными прямо у кромки поля.

“О том, что хлам скорее всего привезен из Львова подтверждают адреса на упаковках, документах и квитанциях, найденных среди мусора“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 18 апреля, возле трассы Киев - Чоп нашли десятки тонн львовского мусора.

Напомним, летом 2017 года на утилизацию львовского мусора выделили 50 миллионов гривен.

