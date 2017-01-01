Хакеры взломали "штаб ЛНР" и показали "секретные" документы

Большие проблемы с личным составом и участившиеся случаи дезертирств - такие данные получили волонтеры, взломав штаб ЛНР.

Волонтеры взломали сетевые ресурсы боевиков ЛНР и обнаружили секретные отчеты так называемого штаба ЛНР. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Игорь Савчук – волонтер миротворца. Он отмечает, что в ЛНР наступили сложности с личным составом – пьют, употребляют наркотики, дезертируют.

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“Удалось хакнуть очень интересный документ штаба 2 АК. Много интересной информации. В НПФ ОРДЛО кажется совсем все плохо. Обратите внимание на морально-психологическое состояние. Там уже сами признали, что ж*па у них с мозгами и настроением. Количество дезертиров увеличилась, бухают еще больше. Такие дела у террористов“, – пишет Игорь Савчук.

Напомним, в четверг, 3 мая, стало известно, что пропавший под Широкино военный ВСУ не просто дезертировал, а перешел на сторону сепаратистов. Военнослужащий ВСУ самовольно покинул боевую позицию и сбежал к сепаратистам. Причиной такого поступка стали долги в несколько десятков тысяч гривен.