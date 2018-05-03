Минюст продаст два спиртзавода за долги по зарплате
В Системе электронных долгов арестованным имуществом (СЕТАМ), принадлежащей Министерству юстиции, объявили о продаже двух госпредприятий, имеющих долги по выплате зарплаты, Карапчковского и Вашковского спиртзаводов.
Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.
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Так долги по зарплатам Карапчковского спритзавода составляют 112 890 гривен. Стоит отметить, завод расположенный в Черновицкой области в 1998 году занял 3 место по качеству изготовленного спирта в Украине.
Вашковский спиртзавод продают за долг в сумме немного менее 72 тысяч гривен.
“Спиртзаводы регионального значения могут быть использованы в пищевой промышленности или как мощности для производства биоэтанола“, - подчеркнул генеральный директор сетами Виктор Вишнёв.
Как сообщалось 24 апреля, имущество завода Укроборонпрома продают за долги по выплате зарплаты.
Спиртзавод не может заплатить стоимость половины Ланоса?
Срочно продать его директору!
Это просто жесть!
Разве что табличку осталось повесить - "беспредел рулит"!
Это 30000 литров спирта в сутки?
Он в сутки выпускает спирта на сумму в 10 раз больше этого "долга"???????
Жесть
Хотя долг реально смешной для спиртзавода.