Минюст продаст два спиртзавода за долги по зарплате

Сумма задолженности по зарплате каждого из заводов составляет всего лишь около 100 тысяч гривен.

В Системе электронных долгов арестованным имуществом (СЕТАМ), принадлежащей Министерству юстиции, объявили о продаже двух госпредприятий, имеющих долги по выплате зарплаты, Карапчковского и Вашковского спиртзаводов.

Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.

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Так долги по зарплатам Карапчковского спритзавода составляют 112 890 гривен. Стоит отметить, завод расположенный в Черновицкой области в 1998 году занял 3 место по качеству изготовленного спирта в Украине.

Вашковский спиртзавод продают за долг в сумме немного менее 72 тысяч гривен.

“Спиртзаводы регионального значения могут быть использованы в пищевой промышленности или как мощности для производства биоэтанола“, - подчеркнул генеральный директор сетами Виктор Вишнёв.

Как сообщалось 24 апреля, имущество завода Укроборонпрома продают за долги по выплате зарплаты.