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Минюст продаст два спиртзавода за долги по зарплате

Комментариев: 3
Сумма задолженности по зарплате каждого из заводов составляет всего лишь около 100 тысяч гривен.
Государство не намерено поддерживать производство
Государство не намерено поддерживать производство
proximainform.net

В Системе электронных долгов арестованным имуществом (СЕТАМ), принадлежащей Министерству юстиции, объявили о продаже двух госпредприятий, имеющих долги по выплате зарплаты, Карапчковского и Вашковского спиртзаводов.

Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.

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Так долги по зарплатам Карапчковского спритзавода составляют 112 890 гривен. Стоит отметить, завод расположенный в Черновицкой области в 1998 году занял 3 место по качеству изготовленного спирта в Украине.

Вашковский спиртзавод продают за долг в сумме немного менее 72 тысяч гривен.

“Спиртзаводы регионального значения могут быть использованы в пищевой промышленности или как мощности для производства биоэтанола“, - подчеркнул генеральный директор сетами Виктор Вишнёв.

Как сообщалось 24 апреля, имущество завода Укроборонпрома продают за долги по выплате зарплаты.

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Теги: зарплата, задолженность, завод, спирт, Минюст
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Комментариев (3)
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PereZX    03.05.2018, 13:22
Оценка:  +3
PereZX
Да ладно?
Спиртзавод не может заплатить стоимость половины Ланоса?
Срочно продать его директору!

Это просто жесть!
Разве что табличку осталось повесить - "беспредел рулит"!
PereZX    03.05.2018, 13:37
Оценка:  +1
PereZX
Из описания объека: "Карапчівський спиртзавод виробляє 3000 дал на добу спирту ректифікату".
Это 30000 литров спирта в сутки?
Он в сутки выпускает спирта на сумму в 10 раз больше этого "долга"???????

Жесть
PereZX    03.05.2018, 13:42
Оценка:  +3
PereZX
Хотя прочитал детальное описание лота - там речь только о продаже одного здания (пустое здание столовой) и все, а вовсе не о продаже самого спиртзавода.
Хотя долг реально смешной для спиртзавода.
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