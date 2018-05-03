Супрун: Остеохондроз – большой коммерческий миф

Ульяна Супрун рассказала о природе болей в спине и как с ними бороться.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала очередной медицинский миф. На этот раз в своем Facebook Супрун коснулась темы остеохондроза – диагноза, который врачи ставят без разбору почти всем, кто жалуется на боль в спине.

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Чиновница заявила, что в Украине остеохондроз – это скорее большой коммерческий миф, нежели адекватный диагноз. Она поставила этот диагноз в один ряд с ВСД, дисбактериозом и другими псевдодиагнозами, которые любят ставить отечественные врачи.

“Как результат, для лечения назначается дообследование (рентген, МРТ), обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы которые, в целом довольно сильно бьют по карману пациентов“, - написала Супрун.

По ститистике ВОЗ, боль в спине – наиболее частая причина обращения за врачебной помощью. В западных странах людям с таким симптомам рекомендуют заниматься физической активностью, лечебными упражнениями либо принимать нестероидные обезболивающие. Дополнительные обследования назначаются только в том случае, если боль в спине сопровождается другими симптомами – нарушением чувствительности конечностей, мышечной слабостью, нарушением функциональности органов таза или появлением ночных болей.

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“Обычно эти симптомы возникают при наличии серьезной патологии позвоночника, однако обнаруживают их более чем в 1% случаев. Такие патологии включают опухолевые заболевания, переломы, гнойно-воспалительные процессы, туберкулез. Боли в спине могут возникать также и при заболеваниях внутренних органов и не иметь отношения к позвоночнику заболевание поджелудочной железы, почек, органов таза) “, - добавила Супрун.

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При появлении болей в спине, глава Министерства здравоохранения советует вести подвижный образ жизни, выполнять упражнения для спины и принимать противовоспалительные обезболивающие препараты по назначению врача. Ни в коем случае не рекомендуется злоупотреблять сильными обезболивающим, так как они вредят организму.

Если же боль не проходит в течении месяца и только усиливается, тогда имеет смысл провести дообследование и получить дополнительное лечение.

Напомним, в конце марта Ульяна Супрун назвала диагноз ВСД советским мифом и рассказала, как бороться, если врачи его ставят. При постановке такого диагноза врач фактически “сливает“ проблему, в то время как пациенту стоит дообследоваться и узнать реальную причину его недомоганий.