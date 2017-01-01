В Кривом Роге авто патрульных сбило пешехода

Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

В городе Кривой Рог на перекрестке улицы Балхашской и проспекта Мира утром в четверг, 3 мая, автомобиль патрульной полиции сбил пешехода.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

“Сегодня около 6:30 утра произошло ДТП с участием служебного автомобиля и пешехода. По данному факту ведется служебная проверка. Рассмотрением дела занимается следственно-оперативная группа“, - говорится в сообщении.

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Водитель автомобиля патрульной полиции не успел затормозить и в результате сбил пешехода, его госпитализировали во 2-ю горбольницу. Мужчина получил только легкие травмы, ему оказана медпомощь.

Как сообщили в Криворожском отделе полиции ГУНП в Днепропетровской области, предварительная правовая квалификация определена по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Окончательно квалификацию дела определят после проведения экспертизы.

Напомним, в Киеве 6 марта полицейский автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил на переходе пенсионера.