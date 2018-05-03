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УЗ изменила цены на все напитки в поездах

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Напитки в поездах уровняли в цене.
Чай, вода и кофе обойдутся в 8 гривен
Чай, вода и кофе обойдутся в 8 гривен
hyser.com.ua

C 10 мая в поездах Укрзализныци вводятся новые цены на напитки в поездах. Об этом сообщает издание LB.ua.

Соответствующим приказом УЗ выравнивает цены на чай, кофе, в том числе растворимый, и минеральную воду газированную и негазированную. 

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Стоимость напитков составит 8 гривен. Тариф устанавливается на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы.

Отмечается, что как и раньше, при оформлении билетов через интернет, пассажиры могут заранее выбрать и оплатить напитки для поездки.

Напомним, 11 апреля исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов отчитался о том, как выглядят вагоны железнодорожного оператора после капитально-восстановительного ремонта. 

Ранее, 3 апреля, в УЗ сообщили, что апрельское подорожание билетов на поезда откладывается.

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Теги: Укрзализныця, УЗ, поезда, напитки, тарифы
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