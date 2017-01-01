В Николаеве целую улицу залило нечистотами

На местных жителей коммунальные службы не обращали внимания. Обратили только тогда, когда молва о случившемся пошла по городу.

В Николаеве прорвало канализационную магистраль, в результате чего на одну из улиц города нахлынул потоп фекалий. Местные жители жаловались, что нечистоты мощным напором полились прямо во дворы, дома и огороды. Потоп случился еще на майских выходных, ночью, однако коммунальные службы оказались бессильны.Об этом в четверг, 3 мая, сообщила ТСН.

Прорыв случился ночью novosti-n.org

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Людям пришлось самостоятельно бороться с грязным потопом. Ситуацию усложнило еще и то, что в результате прорыва канализации асфальт провалился прямо под ногами у людей. Коммунальные службы разводили руками.

“Мы вызвали все возможные службы, на горячую линию звонили, но нам отказывали - простите, техники в городе нет, поэтому помочь мы вам ничем не можем“, - рассказывает одна из пострадавших.

Тогда люди вооружились лопатами и начали копать траншеи, чтобы направить нечистоты на дорогу. В каждом дворе люди оградили канализационные люки мешками, чтобы вода с фекалиями не попала в дома. Люди говорят, что на них обратили внимание, когда по городу пошла молва.

Сегодня на месте прорыва кипит работа. Мастер горводоканала констатирует, что вышла из строя одна из основных канализационных магистралей длиной почти полтысячи метров. Старую трубу прорвало сразу в четырех местах по этой улице. Местные теперь боятся еще и употреблять воду из крана. Ведь, наряду с канализационной повредило и водопроводную трубу. Впрочем, руководство водоканала уверяет, прорыва водопровода нет.

“Водопровод целый, мы брали анализы, все в норме, связи с водопроводом нет“, - убеждает технический директор Николаевводоканала.

Напомним, 2 мая сообщалось, что в незаконно оккупированном РФ Крыму, в Алуште на одном из пляжей бьет фонтан из фекалий.