Под Харьковом подросток получил удар током, открывая трансформаторную подстанцию

16-летнего юношу доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Возле железнодорожного перегона Заосколье-Молчаново (Харьковская область) 16-летний подросток получил удар током, пытаясь открыть трансформаторную подстанцию.

Об этом в Facebook сообщает полиция области.

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Врачи обнаружили подростка на железнодорожных путях. Он был доставлен в тяжелом состоянии в Купянское реанимационное отделение с первичным диагнозом - электротравма, ожог I-II степеней, поражение около 15-18% тела.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела. Также выясняется причина, почему молодой человек пытался открыть подстанцию.

19 апреля в Житомирской области подросток залез на электроопору ради селфи и получил удар током, после чего рухнул с высоты 10 метров.

Ранее, 18 апреля, под Одессой 11-летняя девочка забралась на крышу товарного поезда и получила ожоги от удара электрическим током.