Пойманный на крупной взятке СБУшник вышел под залог 1,2 млн

Глава НАБУ ранее уточнял, что при задержании Карамушки были обнаружены бокалы из-под шампанского и “вещество, очень похожее на известный наркотик“.

Спецоперацию по задержанию взяточника сотрудники НАБУ провели на улице Саксаганского hromadske.ua

Руководитель структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Карамушка, подозреваемый в получении неправомерной выгоды в сумме 47,5 тыс. долларов, вышел из следственного изолятора под залог в сумме 1 миллион 233 тысяч гривен.

Об этом сообщил агентству УНН его адвокат Александр Горобец.

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По словам адвоката, Карамушка покинул СИЗО 2 мая. При этом он остается обязанным носить электронный браслет.

Также защитник рассказал, что САП планирует внести ходатайство в суд об отстранении Карамушки от должности.

Напомним, 24 апреля бойцы НАБУ жестко задержали СБУшника при получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долларов.

27 апреля суд его арестовал и определил сумму залога. Позже появилось видео задержания сотрудника СБУ в Киеве.