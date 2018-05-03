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Пойманный на крупной взятке СБУшник вышел под залог 1,2 млн

Комментариев: 3
Глава НАБУ ранее уточнял, что при задержании Карамушки были обнаружены бокалы из-под шампанского и “вещество, очень похожее на известный наркотик“.
Спецоперацию по задержанию взяточника сотрудники НАБУ провели на улице Саксаганского
Спецоперацию по задержанию взяточника сотрудники НАБУ провели на улице Саксаганского
hromadske.ua

Руководитель структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Карамушка, подозреваемый в получении неправомерной выгоды в сумме 47,5 тыс. долларов, вышел из следственного изолятора под залог в сумме 1 миллион 233 тысяч гривен.

Об этом сообщил агентству УНН его адвокат Александр Горобец.

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По словам адвоката, Карамушка покинул СИЗО 2 мая. При этом он остается обязанным носить электронный браслет.

Также защитник рассказал, что САП планирует внести ходатайство в суд об отстранении Карамушки от должности.

Напомним, 24 апреля бойцы НАБУ жестко задержали СБУшника при получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долларов.

27 апреля суд его арестовал и определил сумму залога. Позже появилось видео задержания сотрудника СБУ в Киеве.

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Теги: взятка, карамушка, СБУшник, корупция
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Комментариев (2)
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ГенийПрошлого    03.05.2018, 15:08
Оценка:  0
ГенийПрошлого
ну и где конфискация имущества?
maruk55    03.05.2018, 15:06
Оценка:  +2
maruk55
Взял взятку,ей же и расчитался - прекрасный суд
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