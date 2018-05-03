Пойманный на крупной взятке СБУшник вышел под залог 1,2 млн
Руководитель структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Карамушка, подозреваемый в получении неправомерной выгоды в сумме 47,5 тыс. долларов, вышел из следственного изолятора под залог в сумме 1 миллион 233 тысяч гривен.
Об этом сообщил агентству УНН его адвокат Александр Горобец.
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По словам адвоката, Карамушка покинул СИЗО 2 мая. При этом он остается обязанным носить электронный браслет.
Также защитник рассказал, что САП планирует внести ходатайство в суд об отстранении Карамушки от должности.
Напомним, 24 апреля бойцы НАБУ жестко задержали СБУшника при получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долларов.
27 апреля суд его арестовал и определил сумму залога. Позже появилось видео задержания сотрудника СБУ в Киеве.