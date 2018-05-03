"Борт тяжелый": в Одессе сел cамолет с ранеными бойцами

Четверо военнослужащих в реанимации.

В Одессе приземлился первый за полгода самолет с ранеными

В четверг, 3 мая, в Одессе приземлился самолет Самолет Ан-26 Vita Вооруженных сил Украины с военнослужащими, получившими ранения на фронте. Сообщение об этом появилось на странице волонтера Андрея Танцюры в Facebook.

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Волонтер рассказал о том, что четверо военных находятся в реанимации и призвал пользователей Сети оказать материальную помощь на приобретение лекарств и передачу их солдатам в госпитале.

“Встретили первый борт с сентября 2017 г. 11 ребят... 4 в реанимации... Борт тяжелый! Плюс еще 4 бойца сегодня доставлены ж/д транспортом... Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их нашим ребятам в госпитале, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!“ - написал Танцюра.

Напомним, 30 апреля на Донбассе официально завершилась антитеррористическая операция, которую переформатировали в операцию Объединенных сил.

Также напомним, в среду, 2 мая, сообщалось о первых потерях с начала ООС на Донбассе: погиб 19-летний десантник. Боец 95-й ДШБ Александр Микитюк погиб в районе Авдеевки.

Кроме этого, 2 мая главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник обвинил Киев в “новой волне военной и террористической активности“, которая переводит конфликт в горячую стадию.