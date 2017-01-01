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В Донецке боевики провели репетицию парада к 9 мая

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Боевики заявляют, что на параде впервые будут присутствовать "иностранные военнослужащие, представляющие военные ведомства других государств".
Главари ДНР обещают самый масштабный парад в своей "истории"
Главари ДНР обещают самый масштабный парад в своей "истории"
dan-news.info

Оккупационные пророссийские власти провели в донецке первую репетицию парада ко Дню Победы 9 мая.

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Подконтрольные боевикам СМИ сообщают, что в репетиции приняли участие пехотные и моторизированные подразделения сепаратистов. 

По центральной части города прошла колонна различной военной техники советского образца, включая танки и реактивные системы залпового огня. Во главе колонны ехал танк Т-34.

Так называемый “министра обороны“ ДНР Владимир Кононов заявил, что к параду готовились около полугода. Он также пообещал, что парад будет более масштабным, по сравнению с прошлыми годами. 

Кононов также отметил, что на параде впервые будут присутствовать “иностранные военнослужащие, представляющие военные ведомства других государств“.

Напомним, 2 мая ставленник российских оккупантов в ОРЛО, главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник обвинил Киев в “новой волне военной и террористической активности“, которая переводит конфликт в горячую стадию.

В качестве одного из примеров Пасечник привел обстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы. Украинская сторона отрицает эти обвинения и в свою очередь обвиняет в очередных преступлениях российско-террористические войска. 

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Теги: Донецк, боевики, ДНР, парад, репетиция, День Победы, 9 мая
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