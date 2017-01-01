Во Львовской области на дороге устроили стрельбу
На дороге между селами в Жовковском районе Львовской области 2 мая, около 23:30 произошла перестрелка, в результате которой двое мужчин 20 и 25 лет получили ранения.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.
“Были ранены двое мужчин, местных жителей. В них стреляли из огнестрельного оружия из автомобиля. После этого нападавшие скрылись“. - говорится в сообщении.
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Ориентировку на автомобиль, которым передвигались злоумышленники получили работники всех служб и подразделений полиции области. В течение часа в одном из сел Каменка-Бугского района полицейские обнаружили автомобиль Ауди 80, в салоне находились трое мужчин, которые имели с собой огнестрельное оружие.
Задержанные - трое львовян в возрасте 30, 31 и 35 лет. Их доставили в Жовковское отделение полиции, в скором времени им будет избрана мера пресечения.
Также в полиции уточнили, что раненые мужчины - жители Жовковского района, у старшего - огнестрельное ранение правого плеча, у младшего - огнестрельное ранение кисти левой руки.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Изъятое оружие направили на экспертизу. Проводится досудебное расследование.
Как сообщалось 2 мая, в Одессе обстреляли авто, в котором ехала семья с ребенком.