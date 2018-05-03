В Балаклее снова пожар на складе боеприпасов

На складе взрываются боеприпасы, в городе эвакуируют школы, полиция закрыла в районе въезд.

В Харьковской области в городе Балаклея снова пожар на складе боеприпасов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и ГСЧС.

“Сегодня, 3 мая, в 13.35, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала в Балаклее Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались вследствие прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар“, - сообщили в Генштабе.

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По данным ведомства, личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуировали в полном составе.

Руководитель управления по связям с общественностью Богдан Сеник сообщил, что к локализации пожара привлекли два пожарных танка. Также на месте работают как спасатели, так и военные пожарные. Сеник заявил также, что военные предпринимают все необходимые меры и если понадобится, то население эвакуируют.

В полиции сообщили, что район Балаклеи закрыт на въезд.

“Мы выпускаем всех, но не впускаем никого, кроме бронемашин и техмашин. Некоторые исключения делаются для тех людей, которые едут за родственниками“, - сказала пресс-секретарь Балаклейского отдела полиции Виктория Лютая.

Местные СМИ сообщают об эвакуации в учебных учреждениях.

Ведемо пряму трансляцію по ситуації в Балаклії: там, за повідомленням мера міста, почалися вибухи снарядів .



Підписуйтесь на наш Телеграм: https://t.co/787pKEF1RQhttps://t.co/KyyruUwt4b — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 3 мая 2018 г.

Пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов заявил, что по предварительным данным пожарный танк наехал на один из снарядов, передает 057.ua.

По его словам, начали взрываться снаряды 100 мм и 120 мм на технической территории.

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Власти Балаклеи утверждают, что никто эвакуацию не проводил, однако детей отпустили из школы по домам.

“Эвакуации нет, люди спокойно ходят по улицам. Сейчас заместитель главы выехал на место происшествия с комиссией. Взрывов никаких больших нет, ситуация стабильная, все по плану“, - рассказали в пресс-службе райадминистрации.

Однако мэр Балаклеи Иван Столбовой, комментируя ситуацию местному телеканалу ОТБ, сообщил, что в близких районах к арсеналу начали эвакуацию.

Напомним, в марте 2017 года в Балаклее ночью на складе боеприпасов произошел пожар, после чего начались сильные взрывы. В результате тех событий погибли два человека и четверо было ранены. 345 домов было повреждено.