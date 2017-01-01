"Москаля под суд": Закарпатскую ОГА блокировали протестующие

Жители области требуют децентрализации власти и отставки главы облгосадминистрации.

В областном центре Закарпатской области 3 мая представители восьми сел Ужгородского района, которые хотят объединиться в Холмковскую ОТГ, заняли 3-й этаж здания ОГА и требовали встречи с руководством области. При этом люди, кроме прочего, скандировали “Москаля под суд“.

Об этом сообщает Мукачево.net.

В протестах приняли участие около 100 человек, которые заблокировали вход в приемную председателя Закарпатской ОГА. Отмечается, что люди пытались прорваться в кабинет к Геннадию Москалю, им препятствовала полиция. Люди выкрикивали “Москаля подсуд“ и “Позор“.

Жители сел протестуют против того, что, по их утверждению, председатель Закарпатской ОГА под разными предлогами не позволяет им создать ОТГ, и призывает их объединиться с Ужгородом.

В приемной председателя ОГА, уточнили, что его пока нет на рабочем месте, он работает в Ужгородском районе и предлагает участникам протеста встретиться в понедельник. Однако люди требовали немедленной встречи с руководством области и угрожали перекрыть одну из железнодорожных веток в городе.

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Впоследствии протестующие договорились с представителями областной власти, в ближайший понедельник, 7 мая, они встретятся с Геннадием Москалем по вопросу разрешения на образование Холмковской ОТГ.

При этом протестующие предупредили - если их позицию не услышат, то уже в среду они планируют ехать с пикетами в Киев.

Местные СМИ пишут, что это не первый протест представителей сел, которые хотят объединиться в Холмковскую ОТГ. Не так давно люди даже перекрывали трассу Киев - Чоп.

Напомним, в воскресенье 29 апреля первые выборы прошли в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.