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Суд допросил еще двух свидетелей по делу Януковича

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Суд заслушал крымчанина Андрея Никифорова и экс-руководителя охраны резиденции в Межигорье Анатолия Кобылинского.
Допрошено еще двое свидетелей по делу Януковича, правда связные показания смог дать только один
Допрошено еще двое свидетелей по делу Януковича, правда связные показания смог дать только один
EPA/UPG

В четверг, 3 мая, Оболонский районный суд заслушал еще двоих свидетелей по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Показания давали крымчанин Андрей Никифоров и бывший руководитель охраны резиденции Межигорья Анатолий Кобылинский. Никифоров не смог связно ответить на вопрос, в какой стране живет, и его допрос прекратился, а Кобылинский поделился некоторыми подробностями “захвата“ Межигорья. Об этом сообщило издание Украинская Правда.

По словам Никифорова, он стал инвалидом, возвращаясь с “Антимайдана“ в Крым. Он долго не мог ответить на вопрос, в какой стране проживает, и его допрос прекратился. 

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Кобылинский рассказал о “захвате“ резиденции Януковича. По его словам, ранним утром, около 4:00-5:00 часов, 22 февраля 2014 ,года его оповестили, что сотрудники госохраны начали покидать Межигорье.

Никифоров сказал, что тоже принял решение снять объект с охраны. По его словам, он видел, как захватывали резиденцию и как "две групировки не могли что-то поделить у парковки на територии".

Также Кобылинский сообщил, что придя в резиденцию Януковича, люди желали найти его и принудить отречься от президентского поста.

“Когда я 23 числа пришел на объект, мне сказали, что ночью было нападение на“ Хонка “. Тогда, сейчас уже нардеп Татьяна Чорновил, вместе с группой вооруженных лиц, проникла в здание и вышла откуда с рюкзаком, но не известно, что она вынесла “, - рассказал свидетель

“В течение 4 дней с территории выезжало несколько автомобилей (фур), а также колонна из 15 автомобилей фольцваген транспортер. Что они вывозили, я не представляю“. - добавил бывший руководитель охраны. 

А 17 мая суд допросит в режиме видеоконференции бывшего командующего Внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка. 

Напомним, 20 апреля сбежавший в РФ экс-президент Виктор Янукович прислал “открытое письмо“ украинскому народу, в котором представился президентом Украины. 

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Теги: Украина, суд, Янукович, свидетели, допрос, Межигорье
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