Суд допросил еще двух свидетелей по делу Януковича

Суд заслушал крымчанина Андрея Никифорова и экс-руководителя охраны резиденции в Межигорье Анатолия Кобылинского.

Допрошено еще двое свидетелей по делу Януковича, правда связные показания смог дать только один EPA/UPG

В четверг, 3 мая, Оболонский районный суд заслушал еще двоих свидетелей по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Показания давали крымчанин Андрей Никифоров и бывший руководитель охраны резиденции Межигорья Анатолий Кобылинский. Никифоров не смог связно ответить на вопрос, в какой стране живет, и его допрос прекратился, а Кобылинский поделился некоторыми подробностями “захвата“ Межигорья. Об этом сообщило издание Украинская Правда.

По словам Никифорова, он стал инвалидом, возвращаясь с “Антимайдана“ в Крым. Он долго не мог ответить на вопрос, в какой стране проживает, и его допрос прекратился.

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Кобылинский рассказал о “захвате“ резиденции Януковича. По его словам, ранним утром, около 4:00-5:00 часов, 22 февраля 2014 ,года его оповестили, что сотрудники госохраны начали покидать Межигорье.

Никифоров сказал, что тоже принял решение снять объект с охраны. По его словам, он видел, как захватывали резиденцию и как "две групировки не могли что-то поделить у парковки на територии".

Также Кобылинский сообщил, что придя в резиденцию Януковича, люди желали найти его и принудить отречься от президентского поста.

“Когда я 23 числа пришел на объект, мне сказали, что ночью было нападение на“ Хонка “. Тогда, сейчас уже нардеп Татьяна Чорновил, вместе с группой вооруженных лиц, проникла в здание и вышла откуда с рюкзаком, но не известно, что она вынесла “, - рассказал свидетель

“В течение 4 дней с территории выезжало несколько автомобилей (фур), а также колонна из 15 автомобилей фольцваген транспортер. Что они вывозили, я не представляю“. - добавил бывший руководитель охраны.

А 17 мая суд допросит в режиме видеоконференции бывшего командующего Внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Напомним, 20 апреля сбежавший в РФ экс-президент Виктор Янукович прислал “открытое письмо“ украинскому народу, в котором представился президентом Украины.