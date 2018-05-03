Под Очаковом разбились зерновоз, автобус ВСУ и маршрутка

В результате ДТП были травмированы более 10 людей.

На Очаковской трассе вблизи села Каменка Николаевской области из-за ужасного состояния асфальта и наличия многочисленных ям произошло ДТП с участием трех транспортных средств - зерновоза, автобус ВСУ и маршрутки.

Об этом сообщает местное издание Novosti-N.

Читай также: В Москве зенитно-ракетный комплекс врезался в авто полиции

“Микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус “догнал“ двигавшийся следом седельный тягач DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где “лоб в лоб“ столкнулся с рейсовым автобусом Николаев-Очаков. От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу“, — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадало более 10 человек: водители седельного тягача и пассажирского автобуса, а также пассажиры. Среди военнослужащих пострадавших нет. Все три транспортных средства получили значительные механические повреждения.

Читай также: На трассе Киев-Одесса устранили все ямы - Укравтодор

По мнению очевидцев, дорожно-транспортному происшествию способствовало неудовлетворительное состояние проезжей части.

Как сообщалось 3 мая, в Черновцах стрела крана насквозь пробила маршрутку.