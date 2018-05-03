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Под Очаковом разбились зерновоз, автобус ВСУ и маршрутка

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В результате ДТП были травмированы более 10 людей.
Под Очаковом разбились зерновоз, автобус ВСУ и маршрутка
© novosti-n.org
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  • Все три транспортных средства получили значительные механические повреждения
  • Авария случилась на разбитом участке дороги
  • Рейсовый автобус Николаев-Очаков перевернулся на крышу
  • ДТП произошло примерно в 4-5 км от одесской трассы
  • К счастью, обошлось без жертв
  • Часть пострадавших доставлены в Очаковскую ЦРБ
  • Несколько травмированных людей скорые отвезли в больницы Николаева
Под Очаковом разбились зерновоз, автобус ВСУ и маршрутка
Все три транспортных средства получили значительные механические повреждения
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На Очаковской трассе вблизи села Каменка Николаевской области из-за ужасного состояния асфальта и наличия многочисленных ям произошло ДТП с участием трех транспортных средств - зерновоза, автобус ВСУ и маршрутки.

Об этом сообщает местное издание Novosti-N.

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“Микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус “догнал“ двигавшийся следом седельный тягач DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где “лоб в лоб“ столкнулся с рейсовым автобусом Николаев-Очаков. От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу“, — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадало более 10 человек: водители седельного тягача и пассажирского автобуса, а также пассажиры. Среди военнослужащих пострадавших нет. Все три транспортных средства получили значительные механические повреждения.

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По мнению очевидцев, дорожно-транспортному происшествию способствовало неудовлетворительное состояние проезжей части.

Как сообщалось 3 мая, в Черновцах стрела крана насквозь пробила маршрутку.

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Теги: ДТП, ямы на дорогах, Николаевская область, Очаков, зерновоз, маршрутка
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Комментариев (1)
РухНС    03.05.2018, 17:33
Оценка:  0
РухНС
а бензин дорожает деньги воруютя дороги не строятся.... уря потрошенко
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