Украинцы задолжали рекордную сумму за коммунальные услуги

Львиная доля задолженности - это долги за газ и связанные с ним услуги.

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Сергиенко заявил, что украинцы задолжали 42,7 миллиарда гривен за коммунальные услуги, что является рекоменой суммой за последние годы.

Об этом он рассказал комментируя введение правительством новых критериев для получения субсидий, передает УНИАН.

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“Долги населения за жилищно-коммунальные услуги стремительно растут. В 2017 году задолженность выросла до 32,3 миллиарда гривен, но самое ужасное происходило в три месяца этого года. По состоянию на 1 января, было 32,3 миллиарда гривен, в январе долги подскочили до 36,9 миллиардов, в феврале уже стало 40 миллиардов гривен, а в течении марта стало 42,7 миллиарда гривен“, - сказал Сергиенко.

По словам эксперта 30 миллиардов гривен от общей суммы долга - это задолженность за газ, отопление и горячую воду.

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила начисления субсидий.

Ранее, 29 апреля, в Минсоцполитики заявили, что 15-20% тех украинцев, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона.