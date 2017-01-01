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В Обухове участник АТО устроил стрельбу на остановке

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Чтобы усмирить толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх.
В Обухове возник конфликт с перевозчиками
В Обухове возник конфликт с перевозчиками
tamtour.com.ua

В центре Обухова Киевской области произошла стрельба на остановке общественного транспорта. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался, сообщает пресс-служба областной полиции.

“На остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх“, - говорится в сообщении.

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Согласно информации, полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел из автомата, чтобы обезоружить мужчину.

“В настоящее время около 15 участников происшествия находятся в местном отделении полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался. Решается вопрос о предоставлении правонарушению правовой квалификации“, - говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая в Дарницком районе Киева на парковке возник конфликт с владельцем территории, в результате которого ранения получил СБУшник.

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Теги: стрельба, Обухов, конфликт, остановка, перевозчик, участник боевых действий, участник АТО. АТОшник
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