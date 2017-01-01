Пожар охватил 20 га леса возле полигона ВСУ под Черниговом
В Черниговской области у военного полигона на территории лесхоза, расположенном вблизи пгт Гончаровское в четверг, 3 мая, с полудня начался пожар. Огонь отдельными очагами охватил уже площадь в 20 гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Возгорание лесной подстилки с переброской огня на молодые хвойные насаждения на территории Черниговского военного лесхоза началось 3 мая в 11:45.
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“По состоянию на 15:10 авиацией ГСЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, совершено 7 сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками“, – говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 26 единиц техники и 138 человек.
Ранее сообщалось, что в Балаклее Харьковской области возник пожар на арсенале ВСУ, начались взрывы боеприпасов.