Пожар охватил 20 га леса возле полигона ВСУ под Черниговом

К ликвидации пожара привлечена также авиация ГСЧС Украины - самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

В Черниговской области у военного полигона на территории лесхоза, расположенном вблизи пгт Гончаровское в четверг, 3 мая, с полудня начался пожар. Огонь отдельными очагами охватил уже площадь в 20 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание лесной подстилки с переброской огня на молодые хвойные насаждения на территории Черниговского военного лесхоза началось 3 мая в 11:45.

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“По состоянию на 15:10 авиацией ГСЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, совершено 7 сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками“, – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 26 единиц техники и 138 человек.

Ранее сообщалось, что в Балаклее Харьковской области возник пожар на арсенале ВСУ, начались взрывы боеприпасов.