Тимошенко поздравила Порошенко с Днем кондитера

Политик приготовила диетическое блюдо на радость домохозяйкам и пошутила над Порошенко в День кондитера.

Тимошенко приготовила диетические сырники и пошутила над Порошенко Скриншот из видео

В честь дня кондитера, экс-премьер министр Украины и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко решила попробовать себя в роли фуд-блогера - она испекла сырники, не забыв в конце о своем главном конкурете - Петре Порошенко.

Политик записала на видео, как печет свои любимые сырники, рецепт которых в ее роду передается из поколения в поколение, и пошутила над президентом Украины Петром Порошенко, публично поздравив его с днем кондитера. Соответствующее видео появилось на страничке экс-премьера в Facebook в четверг, 3 мая.

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Перед тем, как поделиться рецептом сырников, Юлия Владимировна хвалила на все лады профессию кондитера, а также отметила, как она любит это диетическое блюдо, подчеркнув важность сырников для национальной культуры.

“Так же, как вареники, как борщ, сырники являются частью нашего национального ДНК“, - сказала политик, сделав ошибку в роде дезоксирибонуклеиновой кислоты.

А закончила свою “кулинарную передачу“ Тимошенко обращением к “одному особому кондитеру“, прозрачно намекнув на действующего президента Украины Петра Порошенко.

Тимошенко печет сырники в честь дня кондитера 0:00 / 04:40

“Я также хочу поздравить одного очень известного политика с этим славным праздником и напомнить ему, что ему пора возвращаться в профессию“, - пошутила Юлия.

Напомним, 5 апреля наряд Тимошенко удивил Сеть. Пользователей интернета развеселила фотография лидера Батькивщины, сделанная в Верховной Раде Украины во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности.