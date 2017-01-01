Выпускники школ получат ІD-карты вне очереди

Для учащихся выделят отдельные часы приема.

Для учащихся выделят отдельные часы приема в паспортном столе УНИАН

ID-карты выпускникам учебных заведений будут оформлять в приоритетном порядке. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Сообщается, что руководителям областных управлений миграционной службы поручили максимально содействовать процессу оформления ID-карточек выпускникам общеобразовательных учебных заведений.

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Для учащихся выделят отдельные часы приема и будут безотлагательно решать вопрос о выдаче документов. Для этого предполагается объединить усилия глав территориальных подразделений, местных управлений образования и учебных заведений.

Для оформления ID-карты впервые школьникам необходимо обратиться в подразделение ГМС или центр предоставления админуслуг по месту регистрации и предоставить свидетельство о рождении, паспорта родителей (или одного из них), справку о регистрации места жительства (выдает орган регистрации, образованный местной администрацией). Первый паспорт в форме ID-карты выдается бесплатно.

Напомним, с 1 июня удостоверения на постоянное проживание иностранцам будут выдаваться в форме ID-карт.