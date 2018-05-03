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Появилось фото Надежды Савченко после 42 дней голодовки

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
Фото Надежды Савченко, которая сейчас находится в СИЗО и с 23 марта формально объявила голодовку, опубликовала сестра нардепа.
Так сейчас выглядит Надежда Савченко
Так сейчас выглядит Надежда Савченко
facebook.com/Vira Savchenko

Вера Савченко опубликовала фото своей сестры-депутата Надежды после 42 дней голодовки в СИЗО.

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“Если вы не будете равнодушными, а СМИ не будут немыми“, - подписала она фотографию в Facebook.

Исходя из опубликованного фотоснимка сложно судить о здоровье нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и в центре Киева. В начале апреля Вера Савченко заявляла, что сестра похудела на 10 кг. Ранее она говорила, что здоровье арестованной “пошатнулось“.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.  На заседании суда депутат объявила голодовку и заявила, что не собирается покидать страну.

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Позднее, 19 апреля, нардеп прошла экспертизу на вменяемость, но полиграф смогла пройти лишь с третьей попытки, ради чего прерывала голодовку.

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Теги: Надежда Савченко, СИЗО, голодовка, Вера Савченко, фото
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Комментариев (4)
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Конфузий    03.05.2018, 19:05
Оценка:  +1
Конфузий
Похорошела. Еще бы бухать и курить бросила - стала бы на человека похожа.
direktor_b    03.05.2018, 18:20
Оценка:  +2
direktor_b
Да по ней дурка давно плачет,не знаю что с ней сделали в России,но приехала она явно неадекватная....
Конфузий    03.05.2018, 19:05
Оценка:  +2
Конфузий
Она и была такая.
direktor_b    03.05.2018, 19:17
Оценка:  -1
direktor_b
Ну почему,попасть в Россию это уже стресс,а ещё и в тюрьму где светит пожизненное,не один бы съехал с катушек...
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