Появилось фото Надежды Савченко после 42 дней голодовки

Фото Надежды Савченко, которая сейчас находится в СИЗО и с 23 марта формально объявила голодовку, опубликовала сестра нардепа.

Вера Савченко опубликовала фото своей сестры-депутата Надежды после 42 дней голодовки в СИЗО.

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“Если вы не будете равнодушными, а СМИ не будут немыми“, - подписала она фотографию в Facebook.

Исходя из опубликованного фотоснимка сложно судить о здоровье нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и в центре Киева. В начале апреля Вера Савченко заявляла, что сестра похудела на 10 кг. Ранее она говорила, что здоровье арестованной “пошатнулось“.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога. На заседании суда депутат объявила голодовку и заявила, что не собирается покидать страну.

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Позднее, 19 апреля, нардеп прошла экспертизу на вменяемость, но полиграф смогла пройти лишь с третьей попытки, ради чего прерывала голодовку.